РФ почала пуски крилатих ракет із Ту-95мс із р-ну Каспію
Територією України почала поширюватися повітряна тривога, пов'язана з пусками Росією крилатих ракет із Ту-95мс із району Каспійського моря, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
"Увага! Сумська, Полтавська та східні області – ракетна небезпека! Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перші ракети входять у повітряний простір України.
Також ракетну небезпеку оголосили на півдні країни та в центральних областях.