Внаслідок нічної російської атаки в Одесі пошкоджено близько 30 культурних пам'яток

Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету та близько 30 пам'яток культурної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Внаслідок ракетної атаки Росії у ніч на 14 серпня пошкоджено близько 10 кварталів історичної забудови у Центральному історичному ареалі Одеси. Зокрема, пошкодження зазнали виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету", – йдеться у повідомленні.

В результаті проведеного огляду технічного стану об'єкта Комісія з обстеження встановила, що на цегляних конструкціях біля вікон у результаті обстрілу росіян виникли тріщини та відстала зовнішня штукатурна обробка фасаду. У деяких приміщеннях вибуховою хвилею вибило скло та пошкоджено віконні рами. При цьому бетонні та несучі елементи будови – без значних руйнувань.

Комісія склала відповідний акт про пошкодження об'єкта та направила необхідні документи до Національної поліції. Наразі готуються документи про відкриття кримінального провадження та внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Крім того, руйнування в Одесі отримали також близько 30 пам'яток культурної спадщини (в основному вибиті шибки віконних отворів, руйнування внутрішніх та зовнішніх оздоблень, понівечені віконні рами).

Серед них пам'ятники архітектури: гуртожиток Одеського коледжу мистецтв ім. Данькевича, музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки ім. Грушевського та п'ять навчальних корпусів педагогічного університету ім. Ушинського.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок російські окупанти тричі атакували Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук і вісім ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті, повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.