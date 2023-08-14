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20:59 14.08.2023

Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

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Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

Під час поїздки до Донецької області у президента України Володимира Зеленського були докладні, відверті розмови з бійцями, сказав він у понеділок у відеозверненні.

"Про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя й дефіцитні снаряди. Ремонт техніки", - сказав він.

"Гостре питання – транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники – те, що застосовує ворог: "Ланцети", "Орлани". І те, що потрібно нашим воїнам: від "Мавіків" до кожної іншої системи безпілотників", - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що "українське виробництво безпілотників – "Лелек", "Фурій" тощо, – а також постачання від партнерів, усі форми імпорту – мають зростати, і це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб усі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій".

"Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба – саме нашим воїнам треба, – щоб рятувати життя та забезпечувати результат у бою. Є що робити в цій сфері, і рано говорити, що нібито робиться достатньо", - сказав Зеленський.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК… Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що "Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше. Увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там – у боях заради держави".

 

Теги: #виробництво #бпла #зеленський

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