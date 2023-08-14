Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Президент України Володимир Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі міста Соледара Донецької області, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар". Глава держави побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, з якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їх вирішення.

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об’їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - наголосив глава держави.

Комбриги та комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах протиповітряної оборони та різних видах безпілотних літальних апаратів.

Окрім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів щодо керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій. Було запропоновано варіанти рішень для усунення наявних проблем, зокрема спроможностей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

Він також відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із бахмутського напрямку. Глава держави оглянув приміщення та оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками. Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.