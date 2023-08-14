Події

13:35 14.08.2023

Громадянин Естонії намагався контрабандою вивезти з України до Польщі майже 400 старовинних монет

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Громадянин Естонії намагався вивезти контрабандою через пункт пропуску "Смільниця-Кросценко" 372 старовинні монети, повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

"Монети виявили прикордонники під час спільного з митниками огляду легкового автомобіля "Додж", яким до Польщі виїжджав 38-річний громадянин Естонії через "зелений коридор", - зазначено в повідомленні.

Пресслужба управління Служби безпеки України у Львівській області повідомила, що попередня вартість монет - понад 500 тис. грн. Відкрито кримінальне провадження за статтею 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Теги: #контрабанда #монети

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