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12:05 14.08.2023

Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

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Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина вважає, що обмеження на перебування державних службовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів із державної служби.

"Були внесені інші зміни про те, що керівники державних органів, керівники структурних підрозділів мають працювати в Україні. Тепер це є обмеженням для перебування за кордоном. На мою думку, це одна з причин відтоку кадрів з державної служби", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому держслужбовцям-жінкам категорії "В", які мають неповнолітніх дітей, так і не дозволили працювати з-за кордону.

Голова НАДС зазначила, що це непросте питання, тому що, з одного боку, державні службовці в складний для країни час мають перебувати в Україні, "але з іншого, я розумію моїх колег, які думали про своїх дітей і їхали за кордон. Я сама мама... Але в підсумку, на жаль, ми втрачаємо значну частину професійних працівників".

Щодо обговорення ініціативи про заборону виїзду родин держслужбовців під час війни за кордон Алюшина наголосила, що Україна є правовою державою, в якій Конституція гарантує права і свободи для всіх громадян України.

"Мені складно уявити, щоб таку екзотичну ініціативу було підтримано на офіційному рівні", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, у червні 2022 року голова НАДС Алюшина заявляла, що деяким державним службовцям-жінкам можуть дозволити працювати дистанційно з-за кордону під час воєнного стану.

Згідно зі звітом НАДС, станом на 30 червня 2 тис. 691 держслужбовець залишається за кордоном після виїзду з 24 лютого 2022 року, із них 2 тис. 505 - жінки.

У липні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював опитування, чи необхідно ввести в закон про державну службу норму для всіх чиновників, згідно з якою вони зобов'язані тримати свої сім'ї в Україні.

Теги: #закордон #надс

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