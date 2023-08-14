Події

11:29 14.08.2023

Гуманітарний координатор ООН в Україні: Мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені

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Гуманітарний координатор ООН в Україні: Мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені

Мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені, вони не повинні бути мішенню, заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніс Браун, коментуючи російські обстріли півдня України.

"Жителі півдня країни, зокрема в Херсонській і Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинули й були поранені багато мирних жителів, зокрема дітей", - зазначила вона в заяві, оприлюдненій у понеділок.

Браун зазначила, що удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та їхню спроможність допомагати постраждалим від наслідків війни.

"У п'ятницю наші колеги з громадської організації ADRA були змушені припинити розподіл життєво необхідної допомоги після того, як їхній склад і автомобілі було пошкоджено внаслідок обстрілів Херсонської області", - розповіла вона.

Теги: #оон #україна #захист #координатор

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