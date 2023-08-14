На Харківщині два мирні жителі поранені в результаті ворожих обстрілів

За минулу добу обстрілу російських окупаційних військ зазнали прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення і була госпіталізована 68-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Лук'янці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено освітній заклад і 2-поверховий житловий будинок.