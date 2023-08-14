Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, вісім танків, 27 артилерійських систем, 19 бронемашин, два засоби ППО, одну РСЗВ, дев'ять безпілотників, 25 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано, танків - 4306 (+8) од, бойових броньованих машин - 8354 (+19) од, артилерійських систем - 5099 (+27) од, РСЗВ - 714 (+1) од, засобів ППО - 479 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9), крилаті ракети - 1379 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19) од, спеціальна техніка - 766 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.