Події

08:15 14.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, вісім танків, 27 артилерійських систем, 19 бронемашин, два засоби ППО, одну РСЗВ, дев'ять безпілотників, 25 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 254380 (+530) осіб ліквідовано, танків - 4306 (+8) од, бойових броньованих машин - 8354 (+19) од, артилерійських систем - 5099 (+27) од, РСЗВ - 714 (+1) од, засобів ППО - 479 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9), крилаті ракети - 1379 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19) од, спеціальна техніка - 766 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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