Події

04:39 14.08.2023

США та Японія збираються спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї - ЗМІ

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Уряди Японії та США планують спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї, що розробляється в Китаї, Росії та Північній Кореї, повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на джерела.
Як повідомляє видання, метою є посилення підготовки до загроз, на які важко відповісти наявній мережі протиракетної оборони.
За інформацією опитаних джерел, передбачається, що угоди буде досягнуто на японсько-американському саміті 18 числа.
Зазначається, що це буде друга спільна розробка у сфері протиракетної оборони після SM3 Block 2A, яка була завершена у 2017 році.
"Уряди Японії та США прагнуть розробити нову ракету-перехоплювач протягом 10 років", - сказано у повідомленні.
 

Теги: #cша #японія #ракети #розробка

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