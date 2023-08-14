США та Японія збираються спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї - ЗМІ

Уряди Японії та США планують спільно розробити ракети для перехоплення гіперзвукової зброї, що розробляється в Китаї, Росії та Північній Кореї, повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на джерела.

Як повідомляє видання, метою є посилення підготовки до загроз, на які важко відповісти наявній мережі протиракетної оборони.

За інформацією опитаних джерел, передбачається, що угоди буде досягнуто на японсько-американському саміті 18 числа.

Зазначається, що це буде друга спільна розробка у сфері протиракетної оборони після SM3 Block 2A, яка була завершена у 2017 році.

"Уряди Японії та США прагнуть розробити нову ракету-перехоплювач протягом 10 років", - сказано у повідомленні.

