Гуменюк: Офіційні джерела, крім Міноборони РФ, не підтверджують обстріл окупантами судна "Сукра Окан"

Ніхто з офіційних джерел, окрім Міністерства оборони Російської Федерації, не підтвердив інформацію про обстріл окупантами суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

"Те повідомлення, яке сьогодні прозвучало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено", - сказала Гуменюк.

"На сьогодні ми маємо тільки єдине - демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде, - сказала вона й додала, - типу оглянути й відпустити, але на сьогодні цю версію більше ніким не підтверджено".

Гуменюк також зазначила, що варто пам'ятати про особливості гібридної війни.