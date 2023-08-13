Події

21:50 13.08.2023

Гуменюк: Офіційні джерела, крім Міноборони РФ, не підтверджують обстріл окупантами судна "Сукра Окан"

1 хв читати

Ніхто з офіційних джерел, окрім Міністерства оборони Російської Федерації, не підтвердив інформацію про обстріл окупантами суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

"Те повідомлення, яке сьогодні прозвучало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено", - сказала Гуменюк.

"На сьогодні ми маємо тільки єдине - демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде, - сказала вона й додала, - типу оглянути й відпустити, але на сьогодні цю версію більше ніким не підтверджено".

Гуменюк також зазначила, що варто пам'ятати про особливості гібридної війни.

 

 

 

Теги: #рф #суховантаж #відсутність #обстріл #підтвердження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 13.08.2023
Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права

Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права

20:52 13.08.2023
РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі

20:44 13.08.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків

13:17 13.08.2023
Окупанти повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь для зупинки та огляду суховантажу, що прямував до Ізмаїла

Окупанти повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь для зупинки та огляду суховантажу, що прямував до Ізмаїла

12:46 12.08.2023
Єрмак: РФ отримує імпортні компоненти в обхід санкцій

Єрмак: РФ отримує імпортні компоненти в обхід санкцій

11:50 12.08.2023
За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

За добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули дві людини, одна поранена - ОВА

02:27 12.08.2023
Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

18:47 11.08.2023
У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку

У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку

18:24 11.08.2023
США внесли до санкційного списку Фрідмана й Авена

США внесли до санкційного списку Фрідмана й Авена

23:19 10.08.2023
Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

В Україну повертаються майже 1000 морських піхотинців після курсу підготовки у британських військових

Прокудін: у Херсонській області в понеділок - день жалоби за загиблими

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС сягнула майже 4,07 млн на кінець червня

ОСТАННЄ

На Харківщині загинув 14-річний підліток, імовірно від удару струмом

Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

Суд продовжив термін дії зобов'язань для митрополита УПЦ МП Павла

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кожен кв.м. - Резніков

У результаті російського обстрілу Донецької області поранено двох жінок - у Торецьку та Сіверську

В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 2 ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу

Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА