Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків

Російські окупанти в неділю ввечері атакували Білозерку Херсонської області, внаслідок чого жінка і чоловік дістали поранення, пошкоджено 12 будинків, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграмі.

"Російська армія ввечері атакувала Херсонщину. У Білозерці у результаті авіаудару та артилерійських обстрілів пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення дістали 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Крім того, на Одрадокам'янку росіяни скинули три керовані авіабомби.

"Руйнувань зазнали кілька будинків, постраждалих серед цивільних немає", - поінформували в ОВА.