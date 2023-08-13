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16:28 13.08.2023

Прокудін: у Херсонській області в понеділок - день жалоби за загиблими

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Прокудін: у Херсонській області в понеділок - день жалоби за загиблими

У Херсонській області понеділок, 14 серпня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в неділю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Завтра на Херсонщині - День жалоби за вбитими росіянами... Станом на зараз семеро загиблих, дев'ять осіб - поранені... Сьогодні Херсонщина здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка...", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

"Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя. У Станіславі через ворожий удар загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець. Віряни згадують про нього, як добру та світлу людину", - нагадав Прокудін про людські жертви атаки РФ у неділю.

"Мої щирі співчуття рідним, вічна пам'ять невинно вбитим", - написав він.

 

Теги: #траур #херсонська_область

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