Шість мирних жителів, зокрема дитина, стали жертвами російських обстрілів Херсонщини

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро мирних жителів, зокрема малолітня дитина, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків", - написав Єрмак у телеграм-каналі у неділю.

Крім того, внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей - двоє чоловіків і жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одну дитину - хлопчика 12 років, доправили в лікарню.

Загиблій у Широкій Балці дівчинці було лише 23 дні від народження, повідомив також глава МВС Ігор Клименко. За його словами, стан постраждалого від обстрілу 12-річного хлопчика, сина загиблої сімейної пари, критичний.