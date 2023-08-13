Події

11:32 13.08.2023

Із Куп'янського району евакуювали за минулу добу 111 осіб, зокрема 36 дітей - ОВА

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Із Куп'янського району евакуювали за минулу добу 111 осіб, зокрема 36 дітей - ОВА

За добу з Куп'янського району евакуювали 111 осіб, із них - 36 дітей і 4 осіб з інвалідністю, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усього з 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитина. Спасибі волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС і всім причетним до евакуації", - написав він у телеграм-каналі.

Усі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій, зазначив Синєгубов.

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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