В Україні через російську збройну агресію загинуло вже 500 дітей - Офіс генпрокурора

Кількість дітей, загиблих через російську збройну агресію, зросла до 500, понад 1097 дітей зазнали поранень, повідомляють в Офісі Генерального прокурора України в неділю, 13 серпня.

"На ранок 13 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 500 дітей загинули та понад 1097 дістали пораненьрізного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Таким чином понад 1597 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.