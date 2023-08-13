Події

10:17 13.08.2023

Кількість жертв лісових пожеж на Гаваях сягнула 80, сотні залишаються зниклими безвісти - ЗМІ

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Кількість загиблих унаслідок руйнівних лісових пожеж на острові Мауї американського штату Гаваї зросла до 80 осіб, сотні продовжують вважатися зниклими безвісти, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на місцеву владу.

Раніше повідомляли про 67 загиблих.

Губернатор Гаваїв Джош Грін назвав лісові пожежі "ймовірно, найбільшим стихійним лихом в історії штату".

Віце-голова ради округу Мауї Юкі Лей Сугімура в інтерв'ю The Hill заявила, що "такого на Гаваях ми ніколи не бачили, і для багатьох людей - це найгірша катастрофа, що траплялася в країні".

Водночас, як повідомило поліцейське управління Мауї, нова пожежа, що спалахнула в містечку Каанапалі на заході острова, змусила владу евакуювати населення, проте подробиць не було надано.

Як повідомило раніше агентство Associated Press, генеральний прокурор Гаваїв Енн Лопес заявила, що проведе всебічний огляд процесу ухвалення рішень до, під час і після лісових пожеж.

"Мій департамент прагне розібратися в рішеннях, які було ухвалено до і під час лісових пожеж, і поділитися з громадськістю результатами", - сказала Лопес.

Вона зазначила, що влада продовжує підтримувати всі зусилля з надання надзвичайної допомоги.

Відомства з надзвичайних ситуацій на Мауї все ще оцінюють масштаби шкоди, завданої в суботу в центрі Лагайни, а також шукають місця для розміщення людей, вимушених покинути свої будинки - їх кількість перевищує 4,5 тис.

Теги: #пожежа #гаваї

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