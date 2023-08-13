Унаслідок обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено підприємства та вишки мобільного зв'язку
Унаслідок обстрілів Херсонської області поранення дістали три людини, пошкоджено житлові будинки, підприємства та вишки мобільного зв'язку, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.
"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 365 снарядів із мінометів, артилерії, БПЛА та БМП-2. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.
За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів, території та приміщення заводів у Херсоні, а також вежі мобільного зв'язку в Бериславі.
Уточнюється, що внаслідок обстрілу три людини дістали поранення.