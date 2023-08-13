Події

04:59 13.08.2023

Польща перекинула військові підрозділи для навчань Rengaw поблизу кордону з Білоруссю

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Польща перекинула військові підрозділи для навчань Rengaw поблизу кордону з Білоруссю

 Про створення військової групи для проведення операції Rengaw поблизу польсько-білоруського кордону повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на базу в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня, повідомляє польське видання Pap.
«Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського у Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів у разі погіршення ситуації», – заявив Блащак.
За словами міністра, метою операції є стримування та невідкладна реакція на загрозу безпеці у разі потреби.
Блащак також оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як тривожну.
Ми спостерігаємо тривалий тиск на польський кордон, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує білоруський режим. Безперечно, що білоруський режим співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої країни», - наголосив Блащак.
Міністр оборони нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Gryf, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. Планується, що у ній візьмуть участь до 4 тис. солдатів польської армії.
 

Теги: #польща #навчання #армія #білорусь #кордони

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