У ДТП в Львівській області травмовано 5 осіб

П'ятеро людей дістали травми і були доставлені в лікарню внаслідок ДТП у Львівській області, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася в суботу, 12 серпня о 18:50 на автотрасі Золочів-Красне біля села Петричі.

"Водій легкового автомобіля "Фольксваген гольф", 44-річний мешканець міста Буськ, не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся", - зазначено в повідомленні поліції.

Унаслідок аварії постраждали водій автомобіля та 4 його пасажири - двоє чоловіків і дві жінки - дістали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Усі постраждалі - жителі Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).