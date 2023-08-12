Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК



Порушення, які встановили під час перевірок територіальних центрів комплектування, свідчать про те, що своїм становищем у ТЦК зловживають лише окремі особи, заявив голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Про що свідчать перевірки? Про те, що більшість керівників військкоматів, як і будь-яка інша категорія військовослужбовців, вони є добропорядними. І ті факти порушень, які ми встановили, вони пов'язані з тим, що тільки окремі особи зловживають своїм становищем", - зазначив Новіков.

Він наголосив, що для боротьби з корупцією у військкоматах нових призначень буде недостатньо.

"Якщо ми не будемо змінювати систему, правила і просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони будуть інтегруватися в існуючу систему. Ми все одно на виході отримаємо корупцію", - заявив голова НАЗК.

Він наголосив, що "насамперед треба змінити правила, за якими функціонують центри комплектування і правила перетину кордону".

"Як пов'язані центри комплектування та перетин кордону? Центри комплектування видають довідки про непридатність до військової служби, а це якраз основне джерело зловживання. Ці довідки дають право потім залишити країну", - сказав Новіков.

Також він інформував, що наступні результати перевірок ТЦК оголосять наступного тижня.