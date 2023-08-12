Події

23:18 12.08.2023

Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

1 хв читати
Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК


 Порушення, які встановили під час перевірок територіальних центрів комплектування, свідчать про те, що своїм становищем у ТЦК зловживають лише окремі особи, заявив голова Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Про що свідчать перевірки? Про те, що більшість керівників військкоматів, як і будь-яка інша категорія військовослужбовців, вони є добропорядними. І ті факти порушень, які ми встановили, вони пов'язані з тим, що тільки окремі особи зловживають своїм становищем", - зазначив Новіков.
Він наголосив, що для боротьби з корупцією у військкоматах нових призначень буде недостатньо.
"Якщо ми не будемо змінювати систему, правила і просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони будуть інтегруватися в існуючу систему. Ми все одно на виході отримаємо корупцію", - заявив голова НАЗК.
Він наголосив, що "насамперед треба змінити правила, за якими функціонують центри комплектування і правила перетину кордону".

"Як пов'язані центри комплектування та перетин кордону? Центри комплектування видають довідки про непридатність до військової служби, а це якраз основне джерело зловживання. Ці довідки дають право потім залишити країну", - сказав Новіков.
Також він інформував, що наступні результати перевірок ТЦК оголосять наступного  тижня.

 

Теги: #україна #перевірки #назк #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 13.08.2023
Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний

Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний

22:47 12.08.2023
На Таврійському напрямку є відбиті території, втрати ворога перевищують 240 осіб - Тарнавський

На Таврійському напрямку є відбиті території, втрати ворога перевищують 240 осіб - Тарнавський

05:40 12.08.2023
Італія допоможе відреставрувати Спасо-Преображенський собор в Одесі

Італія допоможе відреставрувати Спасо-Преображенський собор в Одесі

03:38 12.08.2023
Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Херсонського морського порту

Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Херсонського морського порту

02:34 12.08.2023
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

02:27 12.08.2023
Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

01:17 12.08.2023
У Херсонській області знешкодили російську "Точку-У", що не здетонувала

У Херсонській області знешкодили російську "Точку-У", що не здетонувала

00:12 12.08.2023
У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

16:02 11.08.2023
Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

13:58 11.08.2023
РНБО рекомендувала Залужному призначити керівниками ТЦК бойових офіцерів

РНБО рекомендувала Залужному призначити керівниками ТЦК бойових офіцерів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

У Житомирі призупинено водопостачання через аварію - ДСНС

Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

ОСТАННЄ

Унаслідок лісових пожеж на Гавайських островах загинули вісімдесят осіб

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Маляр прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонщини: Приводів для ажіотажу немає

Українські військові дали бій російській ДРГ поблизу Зноб-Новгородської громади Сумської області

Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

Російські окупанти за добу завдали шість ракетних і 36 авіаційних ударів, є загиблі та поранені

Кличко ініціює заборону реконструкцій та інших дій із будівлями, яким понад 100 років, без висновків містобудівної ради

Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА