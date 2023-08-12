На Таврійському напрямку є відбиті території, втрати ворога перевищують 240 осіб - Тарнавський



Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на південному фронті протягом доби.

"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За словами Тарнавського, артилерійські підрозділи наших воїнів виконали 1303 вогневих завдань.

Крім того, командувач повідомив, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становили 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2).

Знищено 7 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиниця автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів.

