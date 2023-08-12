Українські військові дали бій російській ДРГ поблизу Зноб-Новгородської громади Сумської області

Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ, неподалік від одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника, повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим у бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Наєва, під вогнем українських захисників ДРГ змушена була забрати поранених і відступити за державний кордон України.

"Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру", - уточнив командувач ОС ЗСУ.

Він зазначив: "Завдяки вмілим і своєчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вторгнутися на територію нашої країни".