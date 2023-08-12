Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

Українська ППО збила 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", якими російські окупанти обстрілюють територію України, повідомив представник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українському Радіо".

"Щодо вчорашньої (11 серпня) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито на Київщині. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, які здатні працювати проти балістичних ракет", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що таких засобів ППО в Україні небагато, але все ж результат є.

"Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня - 6 ракет, 16 червня - теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 "Кинджалів" були збиті Протиповітряною обороною України", - інформував речник командування ПС ЗСУ.

Також він зазначив, що українська ППО збила понад 20 "Іскандерів" і С-400.

За словами Юрія Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал". Хоча запас "Кинджалів" у ворога відносно невеликий.