Сигнал про мінування Ейфелевої вежі виявився хибним

Евакуацію в суботу в Парижі відвідувачів Ейфелевої вежі через повідомлення про нібито закладену бомбу здійснили заради перестороги, тривога виявилася помилковою, і монумент знову відкрито для публіки, передають французькі ЗМІ.

Приблизно протягом двох годин після оголошення про гіпотетичний вибуховий пристрій найвідвідуваніший у світі туристичний об'єкт був зачинений, і на ньому працювали поліцейські та сапери.

Евакуація торкнулася трьох поверхів вежі, включно з рестораном, а також площі біля підніжжя монумента. За даними газети Le Figaro, яка посилається на поліцейське джерело, евакуювати довелося 4 тис. осіб.

Згідно з коментарем офіційного представника Товариства з експлуатації Ейфелевої вежі (SETE), хоча "ситуація рідкісна, але процедура звичайна": при будь-якій формі передбачуваної загрози відвідувачів евакуюють з усіх відвідуваних просторів монумента.

Остання тривога про закладену бомбу, що також супроводжувалася евакуацією відвідувачів, оголошувалася у вересні 2020 року. Тоді якийсь чоловік із криками "Аллах акбар" заявляв, що він "усе підірве" на Ейфелевій вежі.

"Залізна дама Парижа", як її називають у ЗМІ та туристичних проспектах, прийняла 2022 року 5,8 млн відвідувачів, з яких 75% були іноземцями, повідомляється на сайті Ейфелевої вежі. Вона зберігає репутацію найбільш відвідуваного платного монумента у світі.