У Словенії українські рятувальники розпочали відновлювальні роботи в районі, постраждалому від масштабної повені

Група українських рятувальників, яка прибула до Словенії, вже почала ліквідацію наслідків повені неподалік селища Річиця, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у суботу ввечері.

"51 український рятувальник і 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи в Республіці Словенія. Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Річиця", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС поінформували, що рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв'язок і визначили порядок залучення людей і техніки для ліквідації наслідків повені.

Крім того, повідомляє Держслужба, налагоджено координацію рятувальних служб з усіх країн, що працюють наразі в Словенії, та з місцевими органами влади. Для українських рятувальників визначено 2 основні локації для роботи в руслі річки Дрета.

"Головні завдання - це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очищення русла від дерев та сміття, яке принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії", - наголошується в повідомленні.

Для виконання поставлених завдань фахівці ДСНС застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеничних екскаваторів.

"Роботи заплановано провести протягом кількох днів. Після чого буде визначено нові локації", - інформували в ДСНС.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що українські рятувальники вирушили до Словенії для участі в ліквідаційних роботах проти наслідків повеней.

Як повідомлялося, станом на 7 серпня щонайменше шестеро людей загинули у повенях, що обрушилися на Словенію слідом за зливовими дощами, під водою опинилися дві третини цієї країни на Балканах. За даними агентства Associated Press, повінь уже визнано найсерйознішою в новітній історії країни. Багато людей залишилися без даху над головами.