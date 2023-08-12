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14:32 12.08.2023

Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

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Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

Україна, оголосивши 8 серпня тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України, уже відкрила реєстрацію для проходження ними, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Зараз уже відкрито реєстрацію, координатор працює", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

Плетенчук уточнив, що наразі не може розкривати результатів цих заходів.

Він зазначив, що рішення відкрити ці шляхи морських комунікацій було затверджено після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

За його словами, судновласники й капітани суден попереджені, що небезпека існує - як небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека, яка залишається на високому рівні в Чорному морі.

"Звісно, все відбуватиметься під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить щодо забезпечення безпеки, ми робимо", - наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що основними завданнями ухваленого рішення є подолання міжнародної гуманітарної кризи та можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають у гуманітарному полоні з початку повномасштабної російської збройної агресії.

Як повідомляється, Україна раніше вже пропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

"Зазначені маршрути насамперед використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" іще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24.02.2022 р. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах", - уточнювалося в повідомленні ВМС ЗСУ від 10 серпня.

Останнє судно з українським продовольством у рамках Чорноморської зернової ініціативи вийшло з порту "Одеса" 16 липня. Після виходу Росії з "зернової угоди" держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, зокрема країн Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.

Теги: #море #судна #коридори

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