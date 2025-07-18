Інтерфакс-Україна
Події
15:44 18.07.2025

ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

1 хв читати
ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

Після прийняття Радою ЄС 18-го пакету санкцій щодо РФ загальна кількість суден, що підпадають під обмежувальні заходи, які Євросоюз пов'язує з перевезеннями, в першу чергу, російської нафти, досягне 444.

"ЄС також вводить додаткові санкції по всьому ланцюжку створення вартості "тіньового флоту". Ще 105 суден будуть піддані забороні на доступ до портів і на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями, в результаті чого загальна кількість суден, включених до списку, досягне 444", - йдеться в комюніке Ради ЄС, що коментує постанову.

Теги: #судна #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 18.07.2025
ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

19:03 15.07.2025
Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

11:57 04.07.2025
Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії – ЗМІ

Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії – ЗМІ

09:42 30.06.2025
Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

14:49 29.06.2025
Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

17:25 27.06.2025
Країни, які раніше займали позицію щодо незастосування санкцій, готують нові санкції проти РФ – Єрмак

Країни, які раніше займали позицію щодо незастосування санкцій, готують нові санкції проти РФ – Єрмак

17:14 27.06.2025
Зеленський очікує від держінституцій результатів по санкціях проти РФ, які будуть синхронізовані з партнерами

Зеленський очікує від держінституцій результатів по санкціях проти РФ, які будуть синхронізовані з партнерами

16:35 27.06.2025
Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

16:31 27.06.2025
Мерц: Ми продовжимо переконувати Вашингтон надіслати Москві чіткий сигнал

Мерц: Ми продовжимо переконувати Вашингтон надіслати Москві чіткий сигнал

19:01 26.06.2025
Фіцо: Словаччина буде просити Європейську раду відкласти голосування щодо санкцій проти Росії

Фіцо: Словаччина буде просити Європейську раду відкласти голосування щодо санкцій проти Росії

ВАЖЛИВЕ

Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз

ОСТАННЄ

Якщо ситуація з РФ найближчими тижнями не зміниться, бюджет-2026 для Сил оборони плануватимуть на рівні 2025 р. – Мінфін

Черногоренко анонсувала запровадження автоматизації обліку особового складу на рівні бригад до кінця липня

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

Директор підприємства підозрюється у завищенні вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Генштаб ЗСУ: Окупанти зосередили активність на північно-слобожанському та покровському напрямках

Зеленський доручив Шмигалю активізувати контрактування та поставку на фронт дронів, особливо дронів-перехоплювачів та дипстрайків

Внаслідок нічного обстрілу РФ Дніпропетровщини загинув машиніст "УЗ" та поранено машиніста "ДТЕК"

Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Понад $35 млн активів екснардепа Макеєнка арештовано та передано в управління АРМА

Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА