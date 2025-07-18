ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

Після прийняття Радою ЄС 18-го пакету санкцій щодо РФ загальна кількість суден, що підпадають під обмежувальні заходи, які Євросоюз пов'язує з перевезеннями, в першу чергу, російської нафти, досягне 444.

"ЄС також вводить додаткові санкції по всьому ланцюжку створення вартості "тіньового флоту". Ще 105 суден будуть піддані забороні на доступ до портів і на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морськими перевезеннями, в результаті чого загальна кількість суден, включених до списку, досягне 444", - йдеться в комюніке Ради ЄС, що коментує постанову.