Події

15:05 12.08.2023

У м. Дніпро у зв'язку зі смертю 11-річної дитини розслідують неналежне виконання обов'язків медпрацівниками

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У суботу вранці в реанімаційному відділенні однієї з лікарень м. Дніпро помер 11-річний хлопчик унаслідок неналежного виконання професійних обов'язків медиками, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в одній із лікарень м. Дніпро проведено оперативні втручання чотирьом дорослим та п'ятьом дітям віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. На ранок 12 серпня 2023 року в реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Слідство також встановило, що медики вводили пацієнтам один препарат, номер партії було встановлено й зупинено його використання в лікарняній мережі Дніпропетровської області.

Тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини та причетність співробітників медзакладу.

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА створив комісію з перевірки надання медичної допомоги в лікарні.

"За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України)", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Це кримінальне провадження розпочато за повідомленням Дніпропетровської ОВА.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я повідомляють, що відомо про 11 постраждалих: п'ятьох дорослих і шістьох дітей.

"Наразі п'ятьох дітей переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості", - зазначається в повідомленні міністерства.

П'ятьох дорослих пацієнтів переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.

Зазначається, що в постраждалих - важка побічна реакція на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. За попередньою інформацією, йдеться про препарати для внутрішньовенного наркозу.

"На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин і вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками - ІФ-У) проводить власне розслідування, за результатами якого ухвалюватиме відповідні управлінські рішення", - наголошують у міністерстві.

Встановлено, що медпрепарати лікарня закупила самостійно, а не отримала через централізовані закупівлі.

Теги: #смерть #лікарня #дніпро #хлопчик

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