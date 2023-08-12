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12:51 12.08.2023

В Україні температура повітря підвищиться, у Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий дощ

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В Україні температура повітря підвищиться, у Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий дощ

В Україні в неділю, 13 серпня, без опадів, лише в Чернігівській і Сумській областях уночі подекуди невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, на узбережжі морів 18-23; вдень 22-27, у східній і південній частинах і Закарпатті до 30°; у Карпатах уночі 5-10°, удень 17-22°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 серпня найвища температура вдень була 36,6 у 2010 р., найнижча вночі 8,1 у 1887 р.

У понеділок, 14 серпня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині до 21°; вдень 27-32°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

Теги: #погода #прогноз

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