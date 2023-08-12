Єрмак: РФ отримує імпортні компоненти в обхід санкцій

Росія ввозить імпортні компоненти в обхід санкцій, а також збільшує виробництво далекобійного озброєння, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Велика проблема, що Росія отримує імпортні компоненти в обхід санкцій, збільшує виробництво далекобійної зброї, щоб і надалі знищувати українську інфраструктуру", - зазначив Єрмак після п'ятої зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ.

Очільник ОП повідомив, що під час зустрічі було розглянуто питання енергетичної безпеки, пункт про яку входить в українську Формулу миру, задля запобігання використанню енергетики як зброї, як країна-агресор робить це зараз.

"Кремль почав тиснути на Європу шляхом збільшення цін на енергоносії в шість разів із початку війни в Україні, але Україна зробила все для того, щоб зламати залежність від російських енергоресурсів, зламала плани РФ", - наголосив Єрмак.

Він зазначив, що країна-агресор продовжує атакувати українську енергосистему, оскільки планує створити гуманітарну катастрофу, позбавивши мільйони українців доступу до базових ресурсів під час зими.