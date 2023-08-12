Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів, 10 артсистем, 5 танків, 6 бронемашин, 4 безпілотників, 12 одиниць авто і спецтехніки, один засіб ППО, інформує Генштаб ЗСУ в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 253290 (+510) осіб ліквідовано, танків - 4295 (+5) од, бойових броньованих машин - 8324 (+6) од, артилерійських систем - 5053 (+10) од, РСЗВ - 713 (+0) од, засоби ППО - 472 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4), крилаті ракети - 1378 (+1), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од, спеціальна техніка - 759 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.