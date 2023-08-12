Події

08:37 12.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів, 10 артсистем, 5 танків, 6 бронемашин, 4 безпілотників, 12 одиниць авто і спецтехніки, один засіб ППО, інформує Генштаб ЗСУ в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 253290 (+510) осіб ліквідовано, танків - 4295 (+5) од, бойових броньованих машин - 8324 (+6) од, артилерійських систем - 5053 (+10) од, РСЗВ - 713 (+0) од, засоби ППО - 472 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4), крилаті ракети - 1378 (+1), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од, спеціальна техніка - 759 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:24 12.08.2023
Окупанти намагалися безуспішно наступати на бахмутському та куп'янському напрямках

Окупанти намагалися безуспішно наступати на бахмутському та куп'янському напрямках

07:10 12.08.2023
Росіяни використовують у військових цілях школи, а вхід туди цивільним особам забороняють

Росіяни використовують у військових цілях школи, а вхід туди цивільним особам забороняють

19:35 11.08.2023
Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу ворога

19:33 11.08.2023
Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень

19:29 11.08.2023
Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

08:01 11.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

07:14 11.08.2023
На фронті відбулося 34 бойових зіткнення за добу

На фронті відбулося 34 бойових зіткнення за добу

07:03 11.08.2023
Підрозділи ракетників і артилеристів вразили чотири артзасоби і два райони зосередження військових РФ

Підрозділи ракетників і артилеристів вразили чотири артзасоби і два райони зосередження військових РФ

06:58 11.08.2023
За добу окупанти завдали п'ять ракетних і 61 авіаційний удар по Україні

За добу окупанти завдали п'ять ракетних і 61 авіаційний удар по Україні

19:10 10.08.2023
Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

ОСТАННЄ

Вілкул: у Кривому Розі - вибухи

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

Окупанти обстрілювали з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини

Білий дім назвав умову для навчання українських льотчиків на F16

МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

Ексдепутата Харківської міськради засудили до 3,5 років ув'язнення за корупцію

У пацієнтів однієї з лікарень Дніпра виявили погіршення самопочуття в післяопераційний період, прокуратура почала розслідування

12 серпня: Яке сьогодні свято

Італія допоможе відреставрувати Спасо-Преображенський собор в Одесі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА