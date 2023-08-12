Події

07:33 12.08.2023

Білий дім назвав умову для навчання українських льотчиків на F16

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Білий дім назвав умову для навчання українських льотчиків на F16

США можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F16, якщо тренування не організують країни Європи.

Як написав у твіттері кореспондент видання "Голос Америки" Джефф Селдін, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо у європейських партнерів немає для цього можливості", - цитує Селдін слова Кірбі.

При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

 

 

 

Теги: #сша #умови #f16

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