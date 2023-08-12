Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Херсонського морського порту

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" шляхом його приєднання до державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія", повідомляє речник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Узгоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо реорганізації державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" шляхом його приєднання до державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія"", - написав Мельничук.