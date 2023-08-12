Події

03:38 12.08.2023

Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Херсонського морського порту

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" шляхом його приєднання до державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія", повідомляє речник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Узгоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо реорганізації державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" шляхом його приєднання до державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія"", - написав Мельничук.

Теги: #херсон #морпорт #кабмін #україна

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