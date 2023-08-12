Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

Франція категорично засудила російські ракетні удари по цивільних об'єктах та житлових кварталах у Запорізькій області, внаслідок чого 9 серпня були жертви та поранені серед мирних жителів, ці атаки Париж розцінює як військові злочини, повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

"Ці удари знову були спрямовані на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, демонструючи неповагу Росії до всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона продовжує грубо порушувати", - наголошується у заяві.

Також у французькому дипломатичному відомстві нагадали, що глава МЗС країни Катрін Колонна неодноразово зазначала, що такі дії "є військовими злочинами, і не можуть залишатися безкарними".

Крім того, Париж обіцяє додаткову допомогу Україні, зокрема, зміцненню потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку у плані зусиль щодо притягнення до відповідальності РФ за скоєні злочини.

"Франція віддана і буде віддана зміцненню військової підтримки України, зокрема, тісно співпрацюючи зі своїми партнерами у зміцненні ППО України. Зрештою, Франція повністю підтримує українські та міжнародні суди у боротьбі з безкарністю злочинів, вчинених Росією в Україні", - заявили в МЗС. Франція.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 16 осіб, серед них четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.