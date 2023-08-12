У Херсонській області знешкодили російську "Точку-У", що не здетонувала

У Херсонській області вибухотехніки знешкодили російську ракету типу "Точка-У" неподалік населеного пункту та важливих ліній комунікацій, повідомляє прес-служба обласної Національної поліції.

"Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє начальник вибухотехнічного відділу поліції області Володимир Перепелиця, це ракета радянського зразка "Точка-У" із бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. З урахуванням кута, під яким вона увійшла до землі, встановили, що пуск стався з тимчасово окупованих територій.

У поліції зазначили, що вибухова хвиля від підриву ракети має бути дуже сильною. Ситуацію збільшувала близькість важливих ліній комунікацій. Тому було ухвалено рішення перевезти смертоносну знахідку для знищення у безпечніше місце.

"Бойову частину закопали в котлован, щоб ґрунт узяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. В результаті, завдяки спільній злагодженій роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції за сприяння місцевої влади ракету успішно знешкодили. безпечно", - підсумували у поліції.