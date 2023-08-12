Події

01:17 12.08.2023

У Херсонській області знешкодили російську "Точку-У", що не здетонувала

1 хв читати
У Херсонській області знешкодили російську "Точку-У", що не здетонувала

У Херсонській області вибухотехніки знешкодили російську ракету типу "Точка-У" неподалік населеного пункту та важливих ліній комунікацій, повідомляє прес-служба обласної Національної поліції.

"Виявили нерозірвану російську ракету в полі неподалік одного з населених пунктів Чорнобаївської територіальної громади. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє начальник вибухотехнічного відділу поліції області Володимир Перепелиця, це ракета радянського зразка "Точка-У" із бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. З урахуванням кута, під яким вона увійшла до землі, встановили, що пуск стався з тимчасово окупованих територій.

У поліції зазначили, що вибухова хвиля від підриву ракети має бути дуже сильною. Ситуацію збільшувала близькість важливих ліній комунікацій. Тому було ухвалено рішення перевезти смертоносну знахідку для знищення у безпечніше місце.

"Бойову частину закопали в котлован, щоб ґрунт узяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко. В результаті, завдяки спільній злагодженій роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції за сприяння місцевої влади ракету успішно знешкодили. безпечно", - підсумували у поліції. 

Теги: #ракета #україна #знешкодження #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:34 12.08.2023
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

02:27 12.08.2023
Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

Франція засудила ракетні атаки РФ по Запоріжжю

00:12 12.08.2023
У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

16:02 11.08.2023
Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

10:18 11.08.2023
На Херсонщині внаслідок обстрілу поранено трьох людей

На Херсонщині внаслідок обстрілу поранено трьох людей

08:46 11.08.2023
Зранку ворог атакував смт Комишани Херсонської області, поранено трьох жінок

Зранку ворог атакував смт Комишани Херсонської області, поранено трьох жінок

08:28 11.08.2023
Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

05:22 11.08.2023
У Харківській області переважна більшість навчальних закладів продовжать навчання дистанційно

У Харківській області переважна більшість навчальних закладів продовжать навчання дистанційно

04:20 11.08.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на сході і за добу досягли часткових успіхів у районах Урожайного та Старомайорського Донецької області – ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ на сході і за добу досягли часткових успіхів у районах Урожайного та Старомайорського Донецької області – ISW

02:35 11.08.2023
Загальний показник летальності у стабпунктах та мобгоспіталях меньший за 0,1% - заступник міністра охорони здоров'я за підсумками візиту Донеччину

Загальний показник летальності у стабпунктах та мобгоспіталях меньший за 0,1% - заступник міністра охорони здоров'я за підсумками візиту Донеччину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Кількість країн, які підтримали діалог щодо Формули миру, сягнула 58 - Єрмак

Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в'язниці ексдепутата Харківської міськради

Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій

У комітеті Ради планують заслухати голову ЦВК щодо ситуації з Буглаком

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Співвласники Rozetka і "Нової пошти" констатують погіршення ставлення влади до бізнесу

Начальника Львівського облуправління Держпродспоживслужби та його підлеглого затримали за давання хабара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА