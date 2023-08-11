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21:32 11.08.2023

Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

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Кабмін дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, зможуть перетинати державний кордон України в період дії воєнного стану.

Як повідомляє сайт урядового порталу, відповідні зміни до правил перетину державного кордону громадянами України внесено на засіданні Кабінету міністрів.

"Це зроблено з метою уникнення несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (від початку збройної агресії у 2014 році та до 30 квітня 2018 року)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що за чинної редакції правил під час дії воєнного стану право на перетин державного кордону мають, зокрема, особи, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

"Уряд зняв обмеження права на перетин державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тож маємо уникнути несправедливого поділу як самих українських захисників - учасників воєнних та спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", - заявила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

 

 

 

Теги: #дозвіл #військові #виїзд

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