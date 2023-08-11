США внесли до санкційного списку Фрідмана й Авена

США внесли співвласників російського Альфа-Банку до санкційного списку.

Так, під обмеження потрапили Петро Авен і Михайло Фрідман, яким, за останніми розкритими даними, через ABH Holdings належали відповідно 12,4% і 32,9% акцій у капіталі Альфа-Банку.

До санкційного списку США увійшли також Герман Хан і Олексій Кузьмічов, які навесні 2022 року вийшли з числа співвласників кредитної організації.

"Заможні російські еліти повинні припинити вважати, що вони можуть вести бізнес як зазвичай, у той час як Кремль веде війну проти українського народу", - сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

"Наша міжнародна коаліція й надалі притягуватиме до відповідальності тих, хто сприяє невиправданому і неспровокованому вторгненню в Україну", - додав він.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) внесло до SDN list Російський союз промисловців і підприємців (РСПП).

Раніше фігурантами західних санкційних списків ставали окремі компанії та підприємці, що входять або входили до складу РСПП, але не сам союз.

Як наголошується в пресрелізі, в РСПП діє багато координаційних рад, зокрема з питань імпортозаміщення, технологічної незалежності та розвитку технологій. Він також брав участь у діяльності, пов'язаній із реакцією Росії на санкції, запроваджені проти путінського режиму після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.