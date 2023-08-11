Події

15:53 11.08.2023

Кабмін доручив направити до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання допомоги в ліквідації наслідків повені

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Кабмін доручив направити до Словенії аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання допомоги в ліквідації наслідків повені

Кабінет Міністрів України доручив направити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків повені.

Згідно з розпорядженням №691 від 11 серпня, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ і Державній службі з надзвичайних ситуацій направити до Республіки Словенія зведений аварійно-рятувальний загін ДСНС для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок повені.

Також Міністерству закордонних справ доручено узгодити з відповідними органами Словенії питання розміщення персоналу аварійно-рятувального загону.

Крім того, Міністерству економіки разом із Міністерством фінансів, МВС і ДСНС доручено опрацювати питання про відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Словенії гуманітарної допомоги.

Теги: #повінь #дснс #словенія

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