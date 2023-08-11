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15:09 11.08.2023

Кабмін виділив ГУР Міноборони 200 млн грн на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів

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Кабмін виділив ГУР Міноборони 200 млн грн на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів

Кабінет Міністрів України виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 200 млн грн на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Так, виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 200 млн грн на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

 

Теги: #озброєння #гур_мо

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