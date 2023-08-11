У суботу на Лівобережжі, у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях очікуються дощі та грози, подекуди з градом і шквальними вітрами

У суботу, 12 серпня, вночі на Лівобережжі України очікуються короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень у суботу в північних областях прогнозується короткочасний дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Як очікують синоптики, температура в південній частині, східних, більшості центральних областей уночі буде 15-20°, удень 23-28°; на решті території вночі 11-16°, удень 19-24°; у Карпатах уночі 5-10°, удень 14-19°.

У Києві 12 серпня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 серпня найвища температура вдень була 36,1° у 2010 р., найнижча вночі – 8,4° у 1910 р.

У неділю, 13 серпня, опадів не очікується, лише вночі в Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжях морів 18-23°; удень 22-27°, у південній, східній частинах і на Закарпатті до 30°.

У столиці України 13 серпня - без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 14-16°; удень 24-26°.