Події

13:58 11.08.2023

РНБО рекомендувала Залужному призначити керівниками ТЦК бойових офіцерів

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РНБО рекомендувала Залужному призначити керівниками ТЦК бойових офіцерів

Рада національної безпеки і оборони у п'ятницю розглянула результати перевірки територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Як повідомила пресслужба Офісу президента, учасники заслухали інформацію про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови Служби безпеки Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

«Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема, під час проведення спільної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій», - йдеться у повідомленні.

Рада нацбезпеки рекомендувала Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ.

Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів щодо протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовими особами ТЦК.

Теги: #рнбо #рекомендації #залужний #тцк

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