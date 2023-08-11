Директора приватного підприємства викрито на постачанні неякісного одягу для ЗСУ

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного підприємства, який постачав неякісний формений одяг для ЗСУ більш ніж на 35 млн грн, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито та повідомлено про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури у п'ятницю.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та підприємством (швейною фабрикою) було підписано договори на постачання форменого одягу для військовослужбовців.

За інформацією прокуратури, умови договору передбачали постачання вітровологозахисних та утеплених зимових курток, літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

"Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості", - наголошується в повідомленні.

За висновками експертів, поставлена військова форма не відповідає технічним умовам і не може використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень.

Директору підприємства повідомлено про підозру і вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину, зокрема, серед військових посадовців.