Події

11:06 11.08.2023

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

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У Києві на територію однієї з дитячих лікарень упали уламки ракети, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо постраждалих і руйнувань з'ясовуються", - розповів Попко, повідомляє пресслужба КМВА.

Крім уламків ракети, які впали на територію лікарні, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Постраждалих немає.

Теги: #київ #ракети #уламки

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