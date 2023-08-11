У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Києві на територію однієї з дитячих лікарень упали уламки ракети, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо постраждалих і руйнувань з'ясовуються", - розповів Попко, повідомляє пресслужба КМВА.

Крім уламків ракети, які впали на територію лікарні, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Постраждалих немає.