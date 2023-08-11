За добу ворог обстріляв дві громади Миколаївщини, є пошкодження

Російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (МОВA) Віталій Кім у телеграмі у п'ятницю вранці.

Учора, 10 серпня, о 9:23, 9:51 та об 11:07 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Також, протягом учорашнього дня об 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45 ворожі обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - поінформував Кім про наслідки атаки.

Крім того, того ж дня о 17:50 артилерійського обстрілу ворога зазнало м. Очаків, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Інформація про постраждалих не надходила.

Як зазначив очільник ОВА, у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.