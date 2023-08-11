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08:10 11.08.2023

ЗАЕС всупереч розпорядженню Держатомрегулювання змушена змінити блоки в режимі гарячого зупину

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ЗАЕС всупереч розпорядженню Держатомрегулювання змушена змінити блоки в режимі гарячого зупину

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) України в четвер почала переведення 4-го енергоблоку з гарячого на холодний зупин після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів, розташованих у захисній оболонці енергоблока, і має намір перевести в гарячий зупин 6-й енергоблок, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"На ЗАЕС блок 4 буде переведено в режим холодного зупину для встановлення точної причини виявленого витоку води і проведення профілактичних робіт з ремонту пошкодженого парогенератора. Радіологічного викиду в довкілля не було", - йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Згідно з ним, протягом наступних трьох днів ЗАЕС переведе 6-й енергоблок у режим гарячого зупину, щоб продовжити виробництво пари на майданчику.

Уточнюється, що 6-й енергоблок перебуває в холодному зупині з 21 квітня, щоб гарантувати можливість перевірки та обслуговування систем безпеки. Протягом тижня експерти МАГАТЕ були проінформовані про те, що на ЗАЕС проводили спеціальні ремонтні роботи на частинах систем безпеки 6-го блоку, і ЗАЕС заявила, що цю роботу і всі випробування систем безпеки було успішно завершено до початку переведення 6-го блоку в гарячий зупин.

Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупину енергоблоків 4 і 6, йдеться в релізі.

Решта блоків ЗАЕС залишаються в холодному зупині, уточнює агентство і нагадує, що національний регулятор України - Держатомрегулювання - раніше видав розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків станом холодного зупину.

На майданчику використовується пара, що виробляється одним реакторним блоком під час гарячого зупину, для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання. МАГАТЕ продовжує наполегливо рекомендувати установку зовнішнього джерела технологічної пари, яке з погляду ядерної безпеки гарантуватиме найбільш безпечне довгострокове рішення для задоволення потреб у парі на майданчику.

У повідомленні також ідеться, що в четвер двічі відключалася Дніпровська ЛЕП 750 кВ: спочатку приблизно з 12:00 до 13:37, а потім знову о 16:13 і залишається відключеною станом на вечір. Ці відключення означають, що ЗАЕС була змушена покладатися на свою єдину резервну лінію 330 кВ, що залишилася, для подачі електроенергії, необхідної, наприклад, для виконання функції безпеки, такі як перекачування охолоджувальної води для установки.

"Неодноразові відключення ліній електропередач підкреслюють хитку ситуацію з ядерною безпекою на станції, яка зберігається", - сказав Гроссі.

Наявність охолоджувальної води на ЗАЕС залишається відносно стабільною. Одночасно висота ставка-охолоджувача ЗАЕС продовжує знижуватися приблизно на 1 см на добу, висота напірного каналу сусідньої Запорізької ТЕЦ (ЗТЕЦ) регулярно поповнюється завдяки відкачуванню води з вхідного каналу ЗТЕЦ.

Повідомляється також, що протягом минулого тижня експерти МАГАТЕ провели кілька обходів у різних частинах об'єкта. Зокрема, 8 серпня в машзалі енергоблока 2 група відзначила присутність кількох військових вантажівок, припаркованих у зоні, призначеній для технічного обслуговування транспортних засобів.

"Хоча група не зафіксувала міни або вибухові речовини в будь-яких нових місцях протягом минулого тижня, вони підтвердили наявність мін, виявлених раніше 23 липня 2023 року", - йдеться також у повідомленні.

Згідно з ним, після відвідування експертами МАГАТЕ дахів 3-го і 4-го енергоблоків минулого тижня група продовжує запитувати доступ для огляду дахів інших чотирьох енергоблоків.

Йдеться також, що в четвер фахівці МАГАТЕ відвідали одне зі сховищ свіжого палива і підтвердили, що свіже паливо безпечно і надійно зберігається.

У релізі сказано, що експерти МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південно-Українській АЕС і Чорнобильській АЕС на контрольованій Україною території повідомили напередодні про кілька загальнонаціональних повідомлень про повітряну тривогу. За їхніми словами, безпека на об'єктах не постраждала, проте МАГАТЕ відомо про повідомлення про напад минулої ночі в районі приблизно 60 км від Хмельницької АЕС і 150 км від Рівненської АЕС.

 

Теги: #заес

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