У Середино-Будській громаді пошкоджено Будинок культури внаслідок обстрілу росіян

Протягом минулої доби російські окупанти 34 рази відкрили вогонь по 23 населених пунктах восьми прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 220 вибухів, унаслідок обстрілу пошкоджено Будинок культури в Середино-Будській громаді, повідомляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, на територію Середино-Будської громади ворог скинув 48 мін. "У результаті одного з обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури", - йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, зафіксовано п'ять вибухів з АГС і два з артилерії.

По Білопільській громаді окупанти здійснили гранатометний обстріл (15 вибухів АГС), також обстрілювали з артилерії (14 вибухів) і мінометів (14 вибухів). За даними обладміністрації, внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено автомобіль.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з артилерії (33 вибухи) і мінометів (7 вибухів). До того ж, з вертольота ворог здійснював пуски ракет НУРС (10 вибухів) і скидав із БПЛА вибухові пристрої типу ВОГ (2 вибухи).

Краснопільську, Свеську та Новослобідську громади противник обстріляв із міномета 21, чотири та дев'ять вибухів відповідно.

По території Хотинської громади ворог пускав ракети НАР (некеровані авіаційні ракети) з вертольота (14 вибухів).

На територію Есманської громади було скинуто 32 міни.