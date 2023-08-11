ЗСУ продовжують контрнаступ на сході і за добу досягли часткових успіхів у районах Урожайного та Старомайорського Донецької області – ISW

Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту та 10 серпня просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на Генштаб України, Інститут повідомляє, що українські війська продовжували контрнаступальні дії у районі Бахмута, Бердянська (район кордону Донецько-Запорізької області) та Мелітополя (захід Запорізької області).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що українські війська перетнули річку Мокри Яли й просунулися на схід, до південно-західної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) в районі кордону Донецько-Запорізької області", - пишуть аналітики Інституту.

За даними ISW, у Генштабі також вказали, що українські війська досягли часткових успіхів у напрямку Урожайного і на південь та південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).