Події

19:21 10.08.2023

Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

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Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації не погоджував демонтажних робіт будинку першої половини XIX століття на вул. Ярославській, 13-Б у Подільському районі Києва.

"За даними департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження. У департаменті також зазначили, що споруда не має статусу пам'ятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку. Також фахівці оперативно викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику надіслали припис про припинення робіт та вимогу надіслати науково-проєктну документацію для погодження в департаменті", - повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекція внесла приписи та склала адміністративний протокол.

Як повідомлялося раніше з посиланням на депутата Київської міської ради Ксенію Семенову, історичний будинок першої половини XIX століття на вул. Ярославській, 13б у Подільському районі Києва було знесено в четвер уранці. За її словами, згідно з документами, на ділянці заплановано будівництво клубного будинку. Замовником є керуючий партнер юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Сергій Боярчуков, зазначила депутат. Будинок не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини.

Як зазначив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов, будинок на Ярославській, 13-Б є одним із найстаріших дерев'яних будинків Києва.

За фактом знесення будинку розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Теги: #київ #дозвіл #будинок #знесення

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