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16:56 10.08.2023

Берлін може незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus - ЗМІ

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Берлін може незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus - ЗМІ

Влада ФРН незабаром може зробити заяву про передання Україні авіаційних крилатих ракет Taurus із дальністю польоту понад 500 км, повідомляє в четвер t-online.

"Як стало відомо з кіл Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), федеральний уряд хотів би незабаром оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Наразі офіс канцлера ФРН працює над питанням зі США - найважливішим партнером Німеччини і найбільш значущим прибічником України", - інформує видання.

За даними t-online, ВПС ФРН уже дали добро на передання ракет. Водночас низка джерел у СДПН підтвердила, що Німеччина бажає направляти Україні нові системи озброєння лише за координації зі США. У зв'язку з цим видання нагадує, що раніше Вашингтон не задовольняв запити України на постачання тактичних балістичних ракет Atacms.

На сьогодні бундесвер має в своєму розпорядженні 600 од. Taurus, 150 перебувають у робочому стані, решту може повернути до ладу німецька промисловість. Скільки ракет ФРН готова відправити Україні, не повідомляється.

Раніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що постачання ракет Taurus Україні наразі не є пріоритетом для Берліна. Він пояснив, що не лише Німеччина вагається щодо поставок таких озброєнь, і вказав на США.

На початку липня канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю ARD у відповідь на запитання, чому Берлін не надсилає Україні ракети Taurus, сказав, що ФРН не бажає передавати Україні озброєння далекої дії, які можна було б використовувати для ударів по території РФ.

Теги: #німеччина #ракети #taurus

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